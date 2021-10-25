День траура в честь погибших рабочих объявили в Рязанской области

Взрыв на территории завода в Шиловском районе прозвучал на прошлой неделе, жертвами трагедии стали 17 человек. Власти Рязанской области объявили 25 октября днем траура.

Во всем регионе отменят развлекательные мероприятия и спустят флаги. Кроме того, по телевидению не будут показаны увеселительные программы, распорядился губернатор области Николай Любимов.

«В связи с трагической гибелью людей в результате техногенной аварии на территории Шиловского муниципального района Рязанской области 22 октября 2021 года, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим: объявить 25 октября 2021 года днем траура в Рязанской области», — говорится в документе.

Взрыв произошел неожиданно, одноэтажное здание площадью 160 квадратных метров практически полностью уничтожено. На ликвидацию возгорания спасателям потребовался час. Затем последовал разбор завалов, во время которого находились все новые и новые тела погибших.

Следственный комитет и прокуратура области немедленно начали проверки. На место трагедии приехал исполняющий обязанности областного прокурора Никита Зубко. Семье каждого погибшего на заводе выплатят по миллиону рублей.