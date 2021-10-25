Группа туристов из России сообщила о задержании полицией Турции за поджог леса

Российские туристы пожаловались на задержание сотрудниками правоохранительных органов Турции. Местные полицейские арестовали их за поджог леса.

По словам члена группы Дмитрия Коршунова, он с друзьями отправился в поход по Ликийской тропе в Анталье, однако там россияне заметили пожар, который попытались потушить. Во время спасения леса они старались дозвониться в экстренные службы, однако местные жители сделали это быстрее. После приезда правоохранителей группа в составе семи человек была задержана.

«В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму», — написал Коршунов на своей странице в Instagram.

Ситуация осложняется еще и тем фактом, что ни один из адвокатов, которые были предоставлены россиянам, не говорит на английском. Коршунов попросил своих подписчиков придать огласке данную ситуацию.