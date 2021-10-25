Премьер Польши Моравецкий исключил выход страны из ЕС на фоне разногласий с Брюсселем

Варшава не станет выходить из Европейского союза из-за разногласий с Брюсселем относительно нормы о приоритете польского права над законодательством сообщества. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Financial Times.

Он также отметил, что Варшава готова предпринять ответные меры в отношении ЕС в случае отсутствия платежей из общего бюджета объединения. Глава правительства назвал планы Брюсселя диктатом и дискриминационным подходом.

«К счастью, это политический процесс. А политические процессы могут быть остановлены политиками. Это было бы самым мудрым решением, которое они [Еврокомиссия] могут принять. Потому что в таком случае мы бы не разговаривали друг с другом, держа пистолеты у виска», — объявил Моравецкий.

Разговоры о возможности лишения Польши средств из европейского фонда начались после утверждения приоритета польских законов над европейскими. Варшава изменила судебное законодательство, чем вызвала бурную критику в Брюсселе.