Аналитик Беспалов предупредил о дальнейшем росте цен на лекарства

Рост цен на лекарства в первые шесть месяцев 2021 года составил 7,6%. Но возможно, препараты продолжат дорожать, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Существует несколько причин, почему цены на медикаменты увеличились. По словам аналитика Беспалова, производители терпят давление со стороны поставщиков фармацевтических субстанций. Второй причиной является сложная обстановка на валютном рынке, пишет «Прайм».

«Остается фактор укрепления спроса в ходе увеличения заболеваемости. Тут, к сожалению, прогноз пока довольно неблагоприятный: заболеваемость растет, а это неизбежно будет сказываться на спросе и росте цен», — предупредил аналитик Беспалов.

Беспалов предположил, что четвертый квартал года будет сопровождаться ростом инфляции. Пока конкретные величины назвать он не может. Но по итогам сентября 2021 года, показатель снизился до 7,1 процента.