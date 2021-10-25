Период нерабочих дней на фоне COVID-19 стартовал в шести российских регионах

Нерабочие дни, которые объявлены властями регионов России, начинаются с 25 октября в шести субъектах страны. Каникулы направлены на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нерабочие дни будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов страны могут на свое усмотрение устанавливать дополнительные дни каникул исходя из эпидобстановки.

Воспользоваться возможностью установить дополнительные нерабочие дни решили власти шести российских регионов. Среди них Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области. Период каникул будет действовать с 25 октября по 7 ноября.

Согласно информации администраций, в период нерабочих дней будут работать аптеки, медицинские организации. В регионах продолжит курсировать общественный транспорт, а места общепита смогут продавать товары навынос.