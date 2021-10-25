Центр Гамалеи сообщил о безопасности «Спутника V» для репродуктивной системы человека

Российские граждане, которые планируют рождение детей, должны обязательно пройти вакцинацию от COVID-19, сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам разработчика препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V», вакцина является полностью безопасной для репродуктивной системы человека. Более того, заболевание COVID-19, напротив, способно оказать на нее негативное влияние, передает слова Гинцбурга ТАСС.

«В плане репродуктивной безопасности — это (проведенные — Прим. ред.) большие исследования не только наши, а в первую очередь проведенные Центром акушерства, гинекологии (и перинатологии — Прим. ред.) им. В. И. Кулакова ..., откуда однозначно совершенно следует, что вакцина полностью безопасна», — сообщил он.

Директор центра уточнил, что не стоит надеяться на защищенность организма после перенесенного COVID-19. По его словам, инфекция воздействует на сперматогенез и подвижность сперматозоидов, что напрямую влияет на способность мужчины к оплодотворению.