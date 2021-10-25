Талибы одобрили планы России исключить их из списка террористов

«Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности, заявил пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи в Twitter.

Война, по его словам, подошла к концу, поэтому странам мира следует постепенно менять свое отношение к Афганистану в сторону более позитивного. Поэтому организация приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее российский лидер заявил, что рассматривает возможность исключения радикального движения «Талибан» из перечня террористических организаций. Несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, политик уточнил, что Москва собирается идти именно в этом направлении.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации