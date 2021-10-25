Владимир Путин поздравил российских таможенников с 30-летием ФТС

Президент России Владимир Путин поздравил таможенные службы с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд. Российский лидер подчеркнул, что они все не просто коллеги, а «большой сплоченный коллектив».

История Федеральной таможенной службы насчитывает 30 лет. Однако в целом отечественная таможенная служба зародилась гораздо раньше. Российские специалисты являются продолжателями вековых традиций, поэтому организовали по настоящему сильное ведомство.

«Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу», — сказал президент.

Таможенная служба обеспечивает надежную основу для защиты национальных интересов страны. В том числе благодаря этим сотрудникам удается пополнять федеральный бюджет, способствовать наращиванию внешних торговых отношений, а также развивать комфортные условия для ведения бизнеса. Все это позволяет россиянам жить комфортно в обстоятельствах конкурентоспособной и здоровой экономики страны, заключил Путин.