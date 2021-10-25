Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Советник офиса Зеленского Арестович попытался пригрозить Москве ракетами

Советник офиса Зеленского Арестович попытался пригрозить Москве ракетами

Украинские военные разрабатывают собственную ракетную программу, которая в будущем якобы будет способна оказывать давление на Россию. Об этом сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Соответствующее заявление он сделал после высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что возможное размещение на украинской территории ракет Соединенных Штатов является проблемой. По мнению Арестовича, вместо американского вооружения против России может быть использовано украинское.

«И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России», — сообщил советник Зеленского в эфире телеканала «Дом».

Ранее на этой неделе Владимир Путин после заседания Валдайского клуба допустил вероятность размещения ракет НАТО под Харьковом. По его словам, это представляет непосредственную угрозу безопасности России.