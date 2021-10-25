Советник офиса Зеленского Арестович попытался пригрозить Москве ракетами

Украинские военные разрабатывают собственную ракетную программу, которая в будущем якобы будет способна оказывать давление на Россию. Об этом сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Соответствующее заявление он сделал после высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что возможное размещение на украинской территории ракет Соединенных Штатов является проблемой. По мнению Арестовича, вместо американского вооружения против России может быть использовано украинское.

«И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России», — сообщил советник Зеленского в эфире телеканала «Дом».

Ранее на этой неделе Владимир Путин после заседания Валдайского клуба допустил вероятность размещения ракет НАТО под Харьковом. По его словам, это представляет непосредственную угрозу безопасности России.