Жильцы сгоревшего дома Чубакова вынуждены замерзать из-за халатности властей Петербурга

Погорельцы дома Чубакова живут под сооруженным на скорую руку навесом и уже больше полумесяца ожидают от властей Петербурга компенсации. Возмущенные жильцы направили соответствующее обращение губернатору города Александру Беглову.

В результате пожара пострадала большая часть квартир, а крыша вовсе обвалилась. Городские власти распорядились возвести временный навес, который оказался возведен некачественно.

С ухудшением погоды, жилье стало совсем непригодным для жизни. Замерзающие жильцы дома ждут обещанной полноценной помощи от правительства Санкт-Петербурга в виде ремонта или компенсации. Возмущенные погорельцы написали коллективное письмо на имя городского главы Александра Беглова.

«Если Вы, Александр Дмитриевич, нам не поможете начать восстановительные работы в доме уже сейчас, быстро и без бюрократической волокиты, мы, жильцы дома, будем замерзать, как в блокаду Ленинграда», — указано в обращении.

По мнению жильцов дома, инцидент произошел именно из-за подрядчиков, которых наняли городские власти. Всего из-за пожара пострадало 140 человек, некоторые из них уехали жить к родным и близким, но большинство осталось в непригодном для жизни здании, пишет издание «Невские новости».