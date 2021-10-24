Трамп предрек гибель США из-за решения Байдена по миграционному вопросу

Соединенные Штаты Америки стремительно приходят в упадок из-за огромного количества мигрантов, хлынувших в страну после прихода к власти президента Джо Байдена. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп.

Он раскритиковал действующую администрацию, которая смягчила ограничения для мигрантов из Мексики и стран Южной Америки. Бывший глава государства заявил о необходимости завершения строительства стены на границе США.

«Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать — достроить стену [на границе страны с Мексикой], это можно осуществить быстро», — говорится в заявлении 45-го президента США.

Дональд Трамп на посту главы государства занимался строительством стены на границе с Мексикой. Он брал на это средства из бюджета Пентагона, так как Конгресс отказался поддерживать инициативу президента. Придя к власти, Байден остановил процесс возведения загородки и смягчил ограничения в отношении мигрантов.