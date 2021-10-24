Parisien: два неизвестных беспилотника пролетели над резиденцией Макрона

Служба охраны загородной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона в Версале заметила над территорией два беспилотника. Жандармерия не смогла установить владельца этих летательных аппаратов.

Неопознанные объекты появились в небе над особняком Лантерн после 22:00 часов по местному времени. Вскоре после этого они скрылись, улетев в сторону города Шене. Макрон в момент инцидента находился в резиденции, передает газета Le Parisien.

Это уже не первый случай, когда на охраняемую зону проникает посторонний летающий объект. В прошлом году 22-летний студент запустил дрон для фото- и видеосъемки. После разбирательства оказалось, что молодой человек не преследовал злого умысла и лишь хотел запечатлеть канал Версальского дворца.

Все полеты в районе резиденции Макрона запрещены. Исключение сделано только для самолетов расположенной неподалеку летной школы. Чтобы воздушные суда не мешали президенту, их оснастили специальными глушителями для моторов.