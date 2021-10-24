Диетолог Слейманн назвала простой способ справиться с навязчивым желанием перекусить

Избавиться от навязчивого желания перекусить можно, если правильно питаться в течение дня, считает диетолог Айат Слейманн.

Каждый прием пищи в течение дня должен состоять из клетчатки, здоровых жиров и белков. В обед необходимо уменьшить количество углеводов. Также важно регулировать объем принимаемой пищи, ее должно быть достаточное количество, чтобы насытиться. Тогда в течение дня не будет возникать навязчивое и непреодолимое желание перекусить. Материал опубликован на сайте PopSugar.

Опасность представляют диеты, при которых худеющий ограничивает себя в питании и делает долгие перерывы между приемами пищи. Потом наступает срыв и человек набрасывается на высококалорийную еду.