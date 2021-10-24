Скидка при продаже жилья на вторичном рынке России достигла 3%

Продавцы недвижимости на вторичном рынке России увеличили дисконт в октябре текущего года. В среднем по стране он составил 3%, рассказал в интервью ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Владельцы, по его словам, хотят продать жилье до конца года. Существующая динамика роста цен на недвижимость позволяет им предлагать хорошую скидку.

«В октябре в отношении размера торга наметилась положительная тенденция. По данным за первые две недели октября уровень торга начал расти и сейчас в среднем собственники готовы делать скидки в размере 3% от начальной цены объекта. При этом на отдельные варианты квартир скидки при продаже доходят до 10-12% от начальной цены», — прокомментировал Хусаинов.

На фоне рекордного роста стоимости квадратного метра в новостройках многие россияне обратили внимание на предложения вторичного рынка. В сентябре это привело к снижению среднего уровня торга до 2,8%, однако ситуация постепенно стабилизируется, считает эксперт.