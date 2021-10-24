МВД объявило в розыск журналиста Сергея Резника из Ростова-на-Дону

Центр по противодействию экстремизму ростовского главка МВД объявил в розыск журналиста Сергея Резника. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Readovka, Сергей Резник занимается коррупционными расследованиями. В 2013 году журналист был осужден на полтора года колонии за оскорбление представителя власти, ложный донос и коммерческий подкуп. Сейчас Резник находится в Грузии, уточняет Telegram-канал.

«Журналист Резник объявлен в розыск. Инициировал процедуру Центр по противодействию экстремизму Главного управления внутренних дел по Ростовской области, но какие у них к нему вопросы, пока неизвестно», — приводит слова собеседника ТАСС.

Официальный комментарий от ведомства пока не поступал.