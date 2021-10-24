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Невролог Айдын посоветовал больше танцевать для улучшения мозговой активности

Невролог Айдын посоветовал больше танцевать для улучшения мозговой активности

Эффективные способы для поддержания здоровья мозга перечислил специалист по неврологии, профессор Хюлья Айдын.

Для улучшения мозговой активности нужно стараться управлять стрессом. Лучше всего в этом помогут занятия танцами и физическими упражнениями. Такие тренировки способствует увеличению числа нервных связей и создают больше точек контактирования в мозге, объяснил специалист в комментарии изданию Sabah.

«Занимайтесь танцами, делайте побольше физических упражнений», — посоветовал врач.

Людям не рекомендуется проводить вечера за просмотром социальных сетей. Вместо этого лучше читать книгу, решать кроссворды и разгадывать судоку. Не нужно забывать о посещении концертов, обучающих семинаров и спектаклей. Залогом здорового мозга является правильное питание, подытожил Айдын.