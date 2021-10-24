В Волгоградской области авария с участием фуры унесла жизнь водителя легковушки

Водитель большегруза, который двигался со стороны Ростова-на-Дону, стал виновником серьезного ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в Волгоградской области. При столкновении погиб водитель отечественной легковушки.

Смертельная авария произошла утром в прошедшую субботу. Водитель фуры выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114, за рулем которого сидел 61-летний житель Ростовской области. В результате погиб водитель легкового отечественного автомобиля. Виновник аварии не пострадал.

В настоящий момент данной ситуацией занимаются правоохранители. Они проведут проверку, в ходе которой установят все причины и обстоятельства смертельной аварии. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.