Россия правильно поступает, требуя от Молдавии погасить долг за поставки газа в размере 700 миллионов долларов. Такое заявление сделал бывший премьер республики Ион Кику.

Российская сторона готова поставлять топливо Молдавии, но при условии, что республика погасит долг. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в Молдавию могут быть остановлены. Кику объяснил, что большая часть задолженности образовалась как раз в тот момент, когда у власти были действующие политики.

«394 миллиона долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были в правительстве. Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», — заметил Ион Кику.

Он добавил, что долги в основном копились с 2011 по 2015 годы, а в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга.