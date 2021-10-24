В Петербурге суд избрал меру пресечения врачу по делу о фиктивной вакцинации от COVID-19

Приморский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте врача общей практики, обвиняемого в фиктивной вакцинации от коронавируса, и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно постановлению суда, медработнику запрещено покидать пределы города, посещать общественные мероприятия, здание медуниверситета, в котором он работает, а также общаться с коллегами, свидетелями и другими подозреваемыми.

Кроме врача, фигурантами дела также являются три медсестры. По данным следствия, обвиняемые внесли в единую государственную систему сведения о 12 гражданах, которые якобы получили вакцину от коронавирусной инфекции. За выдачу фиктивных сертификатов о прививках злоумышленники получили около 100 тыс. рублей, сообщал ФАН.