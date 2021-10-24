Эксперт Бальбек: Крыму не нужны советы Украины по вопросам здравоохранения

Крым не станет слушать дилетантские советы украинских политиков по теме здравоохранения, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

Представитель украинского МИД Олег Николенко призвал РФ «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса». В частности, дипломат затронут тему защиты от коронавируса. Бальбек резко отреагировал на советы Киева.

«Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения», — возмутился эксперт в беседе с РИА Новости.

Бальбек также добавил, что Крым не нуждается в чьих-либо рекомендациях по вопросам внутренней политики.