Правительство России предложило существенно снизить штрафы для МСП

Российский кабмин разработал законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Предложенные послабления помогут снизить нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), пишут «Ведомости».

По мнению Минэкономразвития и корпорации МСП, подготовивших пакет мер, необходимо отказаться от штрафов в отношении бизнеса, если нарушение было зафиксировано впервые. В этом случае достаточно вынести предупреждение «в качестве единственно допустимого административного наказания» за однократное несоблюдение кодекса.

Также авторы предложили снизить размер штрафа для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), микро- и малого бизнеса. Они указали, что размер доходов таких предприятий зачастую ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. В связи с этим в ведомствах считают целесообразным приравнять наказание данных юридических лиц к наказанию ИП.

Правительство намерено распространить меры поддержки примерно на 3 млн сотрудников, представляющих МСП, сообщил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.