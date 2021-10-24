Sohu: изматывающий маневр российского МиГ-31 вблизи Аляски обнажил бессилие ВВС США

Маневр российского перехватчика МиГ-31 вблизи Аляски сильно впечатлил американских военных, которые наблюдали за происходящим, «разинув рты». Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

По словам аналитиков, за последние годы российские самолеты не раз приближались к Аляске для тестирования боевой готовности американцев. Однако во время недавней операции ВКС России совершили маневр, который запомнится США надолго.

«Американские военные “разинули рты” после того, как российский истребитель на сверхзвуковой скорости ворвался в опознавательную зону ПВО США», — цитирует обозревателей издание «ПолитРоссия».

После этого навстречу МиГ-31 вылетел американский истребитель пятого поколения F-22, чтобы сопроводить самолет до базы, но ситуация вышла из-под контроля и обернулась для военных Пентагона серьезным испытанием.

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«Российский перехватчик МиГ-31 внезапно включил форсаж и на сверхзвуковой скорости вошел в опознавательную зону ПВО Аляски», — сообщили китайские журналисты.

Подобные действия явились для США полной неожиданностью. По данным Sohu, МиГ-31 около часа летал вблизи Аляски, однако американцы так и не смогли ему помешать. Благодаря двум турбореактивным двигателям Д-30Ф6 перехватчик с легкостью уходил от преследования.

«МиГ-31 является единственным в мире тяжелым перехватчиком, который до сих пор состоит на вооружении и активно эксплуатируется», — обратили внимание обозреватели Sohu.

Любые попытки F-22 подлететь к российскому судну заканчивались неудачей, хотя американский истребитель, напомнили эксперты, является одним из самых современных самолетов мира. При этом ВКС РФ на протяжении всего полета ни разу не нарушили воздушное пространство Вашингтона.