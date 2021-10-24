Эксперты по диетологии MedikForum перечислили сладости, которые можно есть при похудении

Правильное питание во многом ассоциируется с запретом на сладкое, однако некоторые из сладостей можно употреблять даже во время диеты. В их число вошли мармелад, горький шоколад, конфеты, зефир и пастила.

Прием мармелада во время диеты в многом обусловлен его низким влиянием на изменение уровня глюкозы в крови. Это лакомство не содержит в себе жиров, но является источником клетчатки, полезной для организма. К тому же, на прилавках магазинов можно отыскать мармелад без сахара.

При выборе горького шоколада необходимо обязательно ознакомиться с его составом. Ведь употреблять его во время диеты можно при высоком содержании какао. Этот показатель должен составлять не менее 70%. Этот шоколад поможет снизить уровень кортизола, избавит от голода, улучшит настроение и быстроту мышления.

Конфеты рекомендуется употреблять без содержания сахара. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление конфет на фруктозе и ее накопление в организме может неблагоприятно сказаться на здоровье человека, сообщает MedikForum.

Зефир и пастила также не содержат жиров. Более того, они зачастую производятся на основе пектинов, которые содержатся во всех высших растениях, особенно в фруктах. Сбалансированный прием таких сладостей может оказаться полезным для микробиоты кишечника и улучшить, процесс пищеварения.