Политолог Самонкин указал на раскол внутри НАТО из-за отсутствия доверия Европы к Западу

Европа перестала доверять западным партнерам и задумывается о создании общеевропейской армии. Такое заявление сделал политолог Юрий Самонкин.

Эксперт объяснил, почему внутри НАТО происходит раскол и по какой причине Европа все сильнее отдаляется от Запада. По его словам, европейцы стали заложниками геополитического противостояния.

«Сейчас каждая страна ЕС понимает, что единство существует на бумаге. Отдав свои экономические и политические интересы в руки Брюсселя, страны не стали жить лучше. Проект альтернативной энергетики проваливается, Европа на пороге нового энергетического кризиса. В этих условиях у Запада нет единой стратегии, чтобы объединить НАТО», — сказал эксперт в комментарии «Народным Новостям».

У государств попросту нет единой стратегии, заметил Самонкин. Более того, никто давно не верит в мифические «угрозы», о которых постоянно говорят на Западе. В такой ситуации Европе нужно думать о том, как самостоятельно обеспечивать свою безопасность. НАТО являлась обычной бутафорией для сдерживания потенциала других стран, подытожил политолог.