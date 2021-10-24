Министр финансов США Йеллен предупредила американцев об угрозе дефолта

За последний год цены в США выросли на 5,4%, и в ближайшие два месяца инфляция сохранится на столь же высоком уровне. К «нормальной жизни» американцы смогут вернуться лишь к середине-концу следующего года. Об этом в эфире CNN заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Шок от коронавируса вызвал сбои в экономике, с которыми мы будем работать в течение следующего года. И, конечно, американцы уже давно не видели такой инфляции, какую мы испытали за последнее время. Как только мы вернемся к нормальной жизни, ожидайте, что это закончится», — приводит ее слова издание Politico.

Согласно последнему индексу потребительских цен, за последние 12 месяцев цены в США выросли на 5,4%. Кроме того, на экономике страны негативно отразились перебои в поставках товаров и нехватка рабочей силы в сфере здравоохранения и ухода за детьми.

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«Это временные трудности, которые являются следствием коронавируса», — отметила Йеллен.

При этом министр финансов в очередной раз напомнила о необходимости повышения потолка госдолга. По ее оценке, если конгресс не примет соответствующих мер, то дефолт произойдет приблизительно 3 декабря.

Однако это будет «совершенной катастрофой» для Соединенных Штатов, так как поставит под угрозу жизнедеятельность ее активов, которые, по словам Йеллен, считаются «самыми безопасными на планете».

Ранее Палата представителей США одобрила временное повышение разрешенного лимита госдолга на $480 млрд. По оценке Минфина, это позволит покрывать расходы правительства только до 3 декабря. Сейчас допустимый размер госдолга составляет $28,4 трлн. О том, как угроза дефолта стала орудием шантажа в руках Вашингтона, в материале «ПС».