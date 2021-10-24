Медведчук назвал властей Украины профнепригодными на фоне энергетического кризиса

Энергетический кризис наступил на Украине из-за профнепригодной команды действующих властей. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Украина не способна обеспечить население энергетическими ресурсами, подчеркнул политик. Кризисная ситуация сложилась из-за непрофессионализма властей Украины.

«Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается — он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины», — сказал Виктор Медведчук.

Власти Украины не понимали, какие энергетические риски могут быть и как к ним нужно готовиться, резюмировал политик.