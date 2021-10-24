Аналитик Кевехази процитировал Путина и напомнил о крахе либерализма на Западе

Представители западных СМИ, которые освещали выступление президента России Владимира Путина на «Валдайском форуме», обратили внимание на его слова о либеральной идеологии. Об этом рассказал венгерский аналитик Миклош Кевехази.

Эксперт с помощью слов российского лидера предупредил Запад о крахе либерализма. По словам Кевехази, Путин поставил точный диагноз Европе и США, передает «ПолитРоссия». Президент заявил, что РФ будет руководствоваться рациональным консерватизмом.

«В грядущий период переустройства мира, исход которого еще не известен, умеренный консерватизм является наиболее рациональным философским принципом», — подчеркнул глава государства во время речи на «Валдае».

Кевехази напомнил и о возмущении Путина касательно политики расширения НАТО на Восток. На Западе утверждают, что никаких договоренностей по данному вопросу не было и продолжают развертывать военные базы вблизи от российских границ.

«Как иронично подчеркивают многие западные политологи — Россия слишком близко расположила свои исторические границы к новоиспеченным объектам наступательных вооружений НАТО», — отметил аналитик.

Ранее Путин в ходе выступления на «Валдайском форуме» заявил, что присутствие Североатлантического альянса на Украине создает угрозу для России. Это имеет существенное значение для Москвы, подчеркнул президент.