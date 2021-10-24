Журнал EPJST в спецвыпуске собрал материалы о Вселенной и темной материи

Специальный выпуск журнала European Physical Journal Special Topics (EPJST) собрал материалы об ускоряющемся расширении Вселенной и темной материи, которая является движущей силой этого процесса.

Ученые понимают не более 5% Вселенной, несмотря на все прорывы в исследовании космоса. Ученые считают, что в статьях о Вселенной и темной материи есть значительные расхождения.

«Если расхождение между различными результатами наблюдений не будет устранено даже после повышения точности наблюдений, то это будет означать, что базовая модель Lambda CDM требует пересмотра», — заявил один из редакторов спецвыпуска Субхендра Моханти из Лаборатории физических исследований в Индии.

Также может понадобиться пересмотр способа измерения космических расстояний, уточнил Моханти. Новые знания о природе темной энергии помогут выйти на новый уровень понимания тайн мира и продвинуться в изучении темной энергии. Это возможно при установлении тесной связи между теорией и наблюдением.