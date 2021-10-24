Обозреватели Rubaltic назвали серьезным ударом слова Путина на Валдайском форуме о Польше

Слова российского президента Владимира Путина на Валдайском форуме о ведущей роли Польши в развязывании Второй мировой войны нанесли серьезный удар по Варшаве, считают обозреватели портала Rubaltic.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее пригрозила полякам исключением из Евросоюза после решения Варшавы поставить национальное законодательство выше правовых норм Брюсселя. В Германии отметили, что Польша может покинуть состав объединения без права возвращения.

Журналисты Rubaltic отметили, что слова Путина об ответственности Варшавы за страшные события 1939-1945 годов стали неприятным «сюрпризом» для поляков после заявления Берлина. Российский лидер напомнил, что именно Польша спровоцировала начало войны, договорившись с нацистской Германией о разделе Чехословакии.

«Непонятно, какое из этих двух заявлений сильнее бьет по позициям Польши на международной арене: для польских властей двойной удар с Востока и Запада ассоциативно можно сравнить с очередным разделом Речи Посполитой между русскими и немцами», — отметили авторы материала.

Как стало известно ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не собирается покидать ЕС. По его словам, Варшава стала «козлом отпущения» для Брюсселя.