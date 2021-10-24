Кардиолог Иванов назвал способы снижения давления без медикаментов

Люди, страдающие от гипертонии, могут избавиться от высокого давления без приема лекарственных препаратов. Такое заявление сделал завотделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

В первую очередь гипертоникам нужно изменить пищевые привычки и наладить режим сна. Если они страдают от повышенного давления один-два раза в неделю, причину этого явления выявить не так уж и сложно, отметил врач. Как правило, на данном этапе лечения пациенту проводят немедикаментозную терапию.

«В первую очередь — это попытка снизить избыточную массу тела, если она есть, это нормализация сна, работы и отдыха. Несколько можно уменьшить потребление соли, отказаться от вредных привычек. Очень полезны физические нагрузки в аэробном режиме», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Чем позже гипертонику назначат прием лекарственных препаратов, тем лучше для него, добавил Иванов. Однако при сильных скачках давления таким пациентам, как правило, прописывают так называемую монотерапию или комбинацию препаратов из разных групп.