Российские пограничники задержали литовского мэра-рыбака за нарушение границы

Представитель литовского МИД Витауте Шмайжите-Кулешене подтвердила факт задержания мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса и двух его знакомых. Литовцы попали в руки российских пограничников после нарушения границы, сообщило радио LRT.

Задержание проходило в Куршском заливе, в территориальные воды РФ заплыл катер с тремя литовскими гражданами. Представитель МИД европейской страны обратила внимание, что мэр увлекается рыбалкой.

Пограничная службы Литвы констатировала факт нарушения. По словам представителя силовой структуры Гедрюса Мишутиса, пересечение границы едва ли бы умышленным. Как правило, подобные инциденты случаются несколько раз в год. Разбирательства заканчиваются административными делами.