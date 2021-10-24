Прокуратура заинтересовалась ставропольцем, который запрещал носить пасынкам нижнее белье

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что житель Кисловодска истязал двоих своих пасынков. Данными сведениями заинтересовались сотрудники прокуратуры Ставропольского края.

Согласно данным пользователей социальных сетей, мужчина заставлял мальчиков по несколько часов подряд учить псалмы, кланяться иконам и бил их. Также он запрещал детям надевать нижнее белье без его разрешения. На действия мужчины пожаловалась его супруга, которая и является матерью мальчиков.

В настоящий момент прокуратура Ставропольского края организовала по данному факту проверку. В ходе нее правоохранители намерены подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также установить все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры реагирования.