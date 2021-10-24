Психиатр Юрий Сиволап перечислил причины возникновения алкоголизма

Злоупотребление алкоголем ведет не только к развитию зависимости, но и к проблемам с психикой. О причинах возникновения алкоголизма рассказал психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

Спиртные напитки по-разному влияют на человека. Например, в семьях, где оба родителя чрезмерно употребляли алкоголь, дети могут быть подвержены зависимости. В этом случае у них формируется наследственная предрасположенность к алкоголизму и даже малые дозы алкоголя могут привести к тяжелым последствиям.

«Если в роду есть больные алкоголизмом, то человек по набору своих хромосом уже в группе риска», — заявил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Тревога, стресс и нервные срывы также могут привести к алкоголизму. Человек может не подозревать, что он находится в группе риска. Более того, есть люди, которые подвержены сразу двум вышеперечисленным факторам и могут начать выпивать из-за неблагоприятного воздействия внешней среды.