Явка избирателей в Узбекистане составляет свыше 70%

Явка избирателей на выборах президента Узбекистана составила более 70% . Об этом информирует ЦИК республики.

Выборы главы государства признали состоявшимися уже к 11:00 по ташкентскому времени, так как необходимый порог явки в 33% был преодолен еще до полудня.

«Избирательные участки закрыты. Голосование закончено, члены участковых комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано», — сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шовкат Мирзиеев вместе со всей семьей, с детьми и внуками проголосовал в числе первых избирателей. Всего в стране работали десять тысяч участков.