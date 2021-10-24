Пушков указал на важность конфликта Брюсселя и Варшавы для Евросоюза

Исход конфликта Брюсселя и Варшавы определит будущее Европейского союза. Такой точки зрения придерживается представитель Совфеда РФ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что считает наиболее вероятным для Европы вариант объединения, построенного на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждой из стран-участниц. По его словам, позиция Польши сильна, так как Брюссель не хочет обострять отношения после выхода Великобритании из ЕС.

«Но ситуация может сдвинуться после прихода к власти в Польше либеральных сил. На это, судя по всему, и делают ставку в Брюсселе», — написал Пушков в Telegram.

Конституционный суд Польши ранее постановил, что некоторые положения общеевропейских договоров идут вразрез с конституционными нормами республики. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение Варшавы, чтобы принять ответные меры.