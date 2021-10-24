Вирусолог Тимаков предупредил о развитии скрытых заболеваний после перенесенного COVID-19

Коронавирус поражает не только дыхательные пути, но и ряд других органов в организме человека. Перечень последствий от COVID-19 перечислил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

Во время заболевания коронавирусной инфекцией возникает риск поражения легких, органов пищеварения, в особенности кишечника и печени, которая занимает третье место по частоте поражения COVID-19. Особенно опасен урон кровеносной системе от болезни, так как в сосудах располагается множество рецепторов, на которых множится вирус.

«Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование», — приводит слова специалиста ТАСС.

Коронавирус также сказывается на работе кишечника и может привести к полному сбою в его функциях. Например, болезнь негативно влияет на микрофлору кишечника и приводит к снижению иммунитета.

«Он работает так же, как корь, которая стирает около 20-30% нашего иммунитета, поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть», — подчеркнул Тимаков.

В результате после перенесенного коронавируса человек может столкнуться с обострением инфекций, вызываемыми герпесвирусами, а также обнаружить новые болезни, которые «сидели» в организме в скрытой форме.