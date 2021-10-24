Два человека стали жертвами взрыва в Нанкинском аэрокосмическом университете в Китае

Сотрудники экстренных выясняют причины взрыва, который прогремел в Китае и унес жизни двух человек.

Трагедия произошла в лаборатории Нанкинского аэрокосмического университета, расположенном в восточной китайской провинции Цзянсу. В результате происшествия погибли два человека. Еще девять — пострадали.

На месте взрыва работали сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Гетеборге. Спасатели эвакуировали из жилого дома порядка 100 человек.