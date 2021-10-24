«Есть границы терпения». Сможет ли Молдавия подписать новый контракт с «Газпромом»

До декабря этого года Молдавия будет всячески оказывать давление на Россию по поводу поставок газа по сниженным ценам, однако после этого ей придется смириться с поражением и выполнить все условия «Газпрома». Такое мнение «Политике Сегодня» выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг Молдавии за поставленный российский газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей — $709 млн. Вина за это, по его словам, «целиком и полностью» лежит на властях республики.

«При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — подчеркнул Куприянов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Несмотря на все накопившиеся долги, Кишинев попросил Москву продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь этого года, сообщил Куприянов. И «Газпром», по его словам, готов «пойти навстречу», но при одном условии.

«"Газпром" <…> заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», — отметил он.

В противном случае с 1 декабря этого года российская компания остановит поставки газа в Молдавию, поскольку не может работать в убыток.

«Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», — заключил представитель «Газпрома».

Причем этот самый энергетический кризис подтолкнул власти страны на экстраординарные решения. К примеру, на днях руководство Молдавии объявило в республике чрезвычайное положение из-за дефицита голубого топлива.

С 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям пообещала «создать условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа». Видимо, именно так и следует трактовать недавнее обращение Кишинева к Украине с просьбой предоставить 15 млн кубометров газа.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

«Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности для объектов критической инфраструктуры», — сообщил в Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Как отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, соответствующее письмо направила его молдавская коллега Наталья Гаврилица. По его словам, Киев согласился помочь Кишиневу, причем он готов передать газ не за деньги, а на условиях возврата.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал подобное решение молдавских властей необдуманным, поскольку Кишиневу следовало бы найти договоренности с Россией.

«Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. <…> Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те "молекулы свободы", которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», — написал политик в Telegram-канале.

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Такого же мнения придерживается и Безпалько. По прогнозу собеседника издания, до 1 декабря Кишиневу придется довольствоваться тем, что ему будет поставлять Украина и Румыния.

«Очевидно, что “Газпром” занял твердую позицию, и здесь он в полном своем праве, тем более, что не оплачены уже осуществлявшиеся поставки. До 1 декабря Молдавия попытается в лице своих представителей оказать давление на Россию, в том числе подняв приднестровский вопрос. А 1 декабря им придется подписывать новый контракт с “Газпромом”, но и искать деньги для оплаты газа», — убежден политолог.

Долгосрочный контракт между странами закончился 30 сентября, а на следующий день был продлен еще на один месяц. Однако цены по этому соглашению были привязаны к показателям нефти, поэтому стоимость топлива для Кишинева выросла до $790 за тысячу кубометров.

На этом фоне министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о намерении договориться с РФ о снижении цены на газ в три раза, поскольку в прошлом году республика в среднем платила $148,87 за аналогичный объем. Почему сторонам до сих пор не удается договориться — в материале «ПС».