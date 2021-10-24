Движение на МЦК остановилось из-за падения человека на рельсы

На Московском центральном кольце (МЦК) ограничили движение поездов из-за падения человека на железнодорожные пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Поезда не могли следовать против часовой стрелки из-за случившегося, отмечается в сообщении департамента. Движение в обратном направлении не ограничивалось и выполнялось в соответствии с графиком.

Позже появилась информация о том, что движение на МЦК восстановлено. Поезда временно не делают остановку на нескольких станциях.