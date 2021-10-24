Четырехлетний ребенок погиб при падении из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

В Свердловской области погиб четырехлетний ребенок. Мальчик выпал из балкона многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали сотрудники регионального СК.

Ребенка воспитывала мать-одиночка, которая еще ухаживала за своим престарелым отцом. Согласно данным следствия, в день трагедии женщина оставила сына с девушкой, а сама ушла в соседний подъезд распивать алкоголь.

Пока пенсионер находился на кухне, мальчик взял табурет, перетащил его на балкон и открыл окно, после чего упал вниз. Малыш скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета по региону устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.