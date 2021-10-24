Директор «Памяти поколений» Круглова объяснила причину смерти пенсионеров от перелома шейки бедра

Перелом шейки бедра — одна из наиболее распространенных травм среди людей пожилого возраста. Директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова объяснила, как встать на ноги после болезни.

Нередко перелом шейки бедра заканчивается летальным исходом среди пенсионеров. В основном это связано с тем, что человек долгое время лежит, не двигается, из-за чего организм начинает медленно угасать.

«Есть статистика у Фонда «Память поколений», поскольку мы оказываем помощь ветеранам и у нас очень много пожилых людей, что те люди, которые оказались заключены в четырёх стенах в 2020 года, многие не вышли из дома и сильно сдали», заявила Круглова в беседе с изданием «Говорит Москва».

Именно из-за недостатка движения даже некогда активные пожилые люди начинают меркнуть. В таких случаях рекомендуется просить родственника пенсионного возраста вести более энергичный образ жизни, привлекать его к базовым делам по дому и ни в коем случае не допускать дефицит двигательной активности.