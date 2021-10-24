Общепит и торговые центры Ленинградской области продолжат работать в период нерабочих дней

Заведения общественного и торгово-развлекательные центры на территории Ленинградской области не будут закрываться в период выходных дней с 30 октября по 7 ноября включительно, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем микроблоге в Instagram.

Ленобласть не ждет полное закрытие в ближайшие нерабочие дни. Магазины, салоны красоты и ветеринарные клиники продолжат свою работу. Однако будут наложены ограничения на работу центров и аутлетов на границе области и Петербурга.

«Если Санкт-Петербург объявит локдаун, то «Меги» также будут закрыты и, соответственно, фуд-корты в них», — подчеркнул Дрозденко.

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на Ленинградской области также могут пополнить QR-коды и ПЦР-тесты при заселении в гостиницы, пансионаты и базы отдыха. Губернатор допустил вероятность, что для заведений общественного питания и сферы услуг, которые не оформили паспорта COVID-19, будут введены ввести прием клиентов с QR-кодами и тестами на коронавирус в период с 30 сентября по 7 ноября.