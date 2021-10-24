Polityka Wschodnia: Запад допускает сценарий превращения России в имперское государство

Прогнозы, которые выдвигают западные эксперты в отношении будущего Российской Федерации, звучат достаточно противоречиво. Соответствующий материал был опубликован польским изданием Polityka Wschodnia.

Автор статьи Казимеж Вуйчицкий указал, что сценарии российского будущего заслуживают отдельного внимания, поскольку они крайне противоречивы. Некоторые эксперты считают, что Россия может столкнуться с «распадом», другие же придерживаются мнения, что государство может стать восходящей страной БРИКС. Об этом же утверждает экономист Джеффри Сакс.

В то же время на Западе рассматривается сценарий, при котором Россия сможет вернуть себя статус имперского государства. Такой прогноз может воплотиться благодаря высоким ценам на энергоресурсы, включая нефть и газ.

Польский журналист напомнил о западном мнении, которое предполагает «мирный распад» РФ. Такой сценарий приведет к «балканизации» большой территории и спровоцирует серьезное напряжение на мировом уровне.

В конце материала автор отметил, что сценарии российского будущего имеют большое значение для польского политического планирования. Варшава «в нулевой степени» влияет на деятельность Москвы, однако от Польши требуется поддержание иллюзии нормальных отношений с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Западу не нравится стабильное развитие России. По его словам, Москва продолжает укреплять позиции на международном уровне.