Спецпосланник США Ким призвал Северную Корею к диалогу

Северная Корея должна прекратить испытания ракет. С таким заявлением выступил спецпосланник США по КНДР Сунг Ким, информирует Associated Press.

По его словам, Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном. Для этого Белый дом даже не будет ставить предварительные условия.

«Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог», — сказал Сунг Ким.

Северная Корея в последние месяцы все чаще стала испытывать баллистические ракеты. Например, 20 октября в Пхеньяне сообщили о пусках аппаратов нового типа с подводной лодки. Это вызывает тревогу у многих стран.