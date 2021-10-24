Полиция проверит факт травмирования током 10-летнего школьника под Новосибирском

Полиция Новосибирска организовала проверку после госпитализации десятилетнего мальчика с разбитыми коленями и ожогами от удара током.

ЧП произошло в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. Мальчик рассказал полицейским, что его избили незнакомые подростки возле магазина на Коммунистической улице. Но в ходе следственных мероприятий выяснилось, что пострадавший вместе с друзьями во время прогулки залез на трансформаторную будку.

Мальчик схватился за провода и его отбросило на землю. Он получил 15% ожогов тела — пострадали руки, живот и грудь. В настоящее время он лежит в больнице. По факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.