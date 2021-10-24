Полицейские задержали почти три тысячи подозреваемых в ходе второго этапа мероприятия «Розыск»

Сотрудники правоохранительных органов задержали около трех тысяч вероятных преступников во время второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», которое проводилось с 29 по 30 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Второй этап спецоперации проводился совместно с сотрудниками ФСИН и ФССП России, военной полиции Минобороны РФ, а также с полицией государств-участников СНГ.

«В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции разыскано 1610 лиц, пропавших без вести. Задержаны 2943 подозреваемых, находящихся в розыске за совершение криминальных деяний, в их числе 448 — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщила Волк.

Кроме того, на территории России задержаны 212 подозреваемых, которые разыскивались полицией государств-участников СНГ. Большая часть из них, 88 человек, были объявлены в розыск правоохранителями Белоруссии, 43 - Армении, 22 - Молдовы, 15 - Таджикистана, 14 - Казахстана, 12 - Узбекистана, 10 - Киргизии, 3 - Азербайджана, 9 - Украины, Венгрии, Чехии, Грузии и Румынии.

В ходе второго этапа мероприятия было установлено местонахождение 108 человек, которых разыскивали органы внутренних дел России. Первый этап спецоперации «Розыск» прошел с 17 по 18 марта 2021 года.