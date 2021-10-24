Украинский МИД выступил с новыми требованиями по Крыму в адрес России

Украина снова потребовала от России выполнить «обязательства» по Крыму. На этот раз с призывом выступил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, Россия должна разрешить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями. Он потребовал, чтобы Москва защитила жителей полуострова и Луганской и Донецкой народных республик от пандемии коронавируса. Также Николенко заявил о необходимости обеспечить безопасное пребывание миссии ОБСЕ в этих регионах.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев откроет центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда возле Крыма и Донбасса. С их помощью людям предложат общаться с украинским руководством. В Симферополе эту идею назвали бессмысленной.

Недавно стало известно, что около 70 мобильных групп будут следить за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Они станут наблюдать за соблюдением санитарных норм.