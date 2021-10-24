Россиянам перечислили причины для получения медотвода от вакцинации против COVID-19

Победить пандемию коронавируса поможет массовая вакцинация. Но некоторым людям прививку делать нельзя, в связи с чем им полагается медицинский отвод.

Полный курс вакцинации в России прошли всего 45% граждан. При этом для формирования коллективного иммунитета нужно привить 80% населения. Однако вакцинацию могут пройти не все. Причиной для постоянного медотвода может стать тяжелая аллергическая реакция на компоненты препарата. Временный отвод полагается пациентам в период обострения хронических заболеваний и после перенесенной инфекции, пишет портал 74.ru.

Самой безопасной вакциной против коронавируса считается российский «Спутник V». Им прививают даже беременных женщин. Справку о медотводе выдает терапевт или профильный специалист. При наличии такого документа человеку не полагается QR-код.