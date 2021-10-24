Астрономы из NASA впервые обнаружили следы столкновения двух экзопланет

Солнечная система хранит в себе многочисленные свидетельства столкновений небесных тел. Например, Земля и Луна являются продуктами подобных катаклизмов. Теперь подобное явление можно наблюдать в созвездии Павлина. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Признаки планетарного столкновения были зафиксированы примерно в 95 световых годах от Земли у звезды HD 172555. Ее возраст оценивается в 23 миллиона лет.

Звезда HD 172555 уже давно привлекала внимание ученых из-за необычной природы окружающих ее газа и пыли. Среди частичек последней было замечено большое количество необычных минералов, включая обсидиан и черные стекловидные тектиты, для образования которых требуется мощный всплеск тепла и энергии.

Чтобы узнать историю звезды и ее системы, астрономы решили исследовать газ, который окружает HD 172555. Для этого использовалась обсерватория Большого атакамского миллиметрового массива (ALMA) в Чили.

Ученые обнаружили окись углерода в газе вокруг HD 172555 и пришли к выводу, что облако появилась в результате сильного столкновения протопланет, сравнимыми по размерам с Землей. Это произошло как минимум 200 000 лет назад — относительно недавно, по меркам космоса. Из-за этого газовое облако просто-напросто не успело развеяться.