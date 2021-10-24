Глухонемой екатеринбурженке сломали нос во время свидания с гражданином Турции

В районе Уралмаш в Екатеринбурге глухонемая девушка-инвалид пострадала во время свидания с гражданином Турции: россиянке разбили нос. Сейчас с данной ситуацией разбираются правоохранительные органы, сообщилE1.RU.

Жительница Екатеринбурга познакомилась в одном из городских кафе с гражданином Турции, с которым впоследствии вела интернет-переписку. Некоторое время спустя иностранец пригласил глухонемую девушку к себе в гости на съемную квартиру, которую вместе с братом, сожительницей и двумя детьми арендовал на улице Ломоносова. В ночь на 23 октября екатеринбурженка приехала на свидание вместе с подругой.

По неизвестной причине между новыми знакомыми разгорелся конфликт. Предположительно, гражданин Турции попытался попытался изнасиловать гостью, однако подругам удалось сбежать, спрятаться у соседей и вызвать полицию. Впоследствии екатеринбурженку увезли на скорой помощи со сломанным носом.

В настоящий момент с данной ситуацией разбираются правоохранители. Они проведут по данному факту проверку, по результатам которой установят точные причины и обстоятельства происшествия.